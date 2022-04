Enschedese zangeres Helen Golden overleden

Ze leed aan Alzheimer en woonde sinds juni vorig jaar in een verzorgingstehuis. Volgend jaar zou ze zestig jaar getrouwd zijn geweest met Fred Gaasbeek. Ze maakte met haar man in de jaren zestig verschillende singles als duo Helen & Fred. Toen haar man in 1967 het orkest Freddy Golden begon en dat een van de bekende radio-orkesten werd, was ze een van de vaste zangeressen. Los daarvan is Helen Golden lange tijd zangeres geweest van the Cotton Town Jazz Band.