Er waait een frisse wind door Twentse binnensteden en daar kan Haaksbergen een voorbeeld aan nemen: ‘Leegstand moet je niet verplaatsen’

De Molenstraat is eindelijk weer een gezellige plek om te winkelen en een hapje te eten. De straat is opnieuw ingericht en de oude bomen en leilindes staan weer op hun plek. Een goed gelukte facelift in het centrum van Haaksbergen. Dat juist nu Lisette Fournituren na 33 jaar van de Molenstraat naar de Spoorstraat verkast, is dan ook toeval. Want, zo zegt ze in Tubantia: „Zo’n kans krijg ik niet snel weer.”