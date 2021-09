Erik ging zonder corona het ziekenhuis in, en mét corona weer naar huis

Museumfa­briek en Rijksmuse­um maken begin met nieuw Twentelab: ‘Onderzoek naar meer dan 300.000 objecten in de etalage’

3 september ENSCHEDE - Meer dan 300.000 objecten liggen er verborgen achter de gevels van de Museumfabriek in Enschede. Tientallen onderzoekers zijn er dagelijks mee in de weer. Hun werk wordt met ingang van volgend jaar permanent zichtbaar in het nieuwe Twentelab. Gisteren klonk het officiële startschot.