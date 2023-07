Eva uit Hengelo is de jongste meestergoudsmid van Nederland: ‘Beeldhouwen in miniatuur’

Haar absolute meesterstuk is nog altijd de ring waarmee ze ooit de nationale ontwerpwedstrijd van de Vereniging van Goud- en Edelsmeden won. In haar atelier, diep verstopt in het buitengebied van Hengelo, heeft ze hem altijd bij de hand: een ring van goud, voorzien van kleine figuurtjes en verfraaid met saffier, robijn en blauw topaas. De tuin van haar oude buurvrouw in de Hengelose wijk Groot Driene vormde ooit de inspiratiebron.