Even poseren met de beker, een paar uur voor de aftrap: ‘Er is maar één juiste uitslag: winst voor Twente’

Club icoon Heubach houdt vertrouwen

Maar het belangrijkste is de wedstrijd van vanavond: de bekerclash tussen FC Twente en Ajax. In een kolkende Grolsch Veste hoopt de ploeg van Ron Jans zich te plaatsen voor de kwartfinale. Clubicoon Jeroen Heubach, winnaar van de beker in 2001, is ook op het Van Heekplein. Hij is blij de trofee weer te zien. „Het is altijd een speciaal moment als je weer bij de beker staat. Omdat je hem gewonnen hebt geeft dat wel een apart gevoel. Het winnen van zulke toernooien is het mooiste wat er is.” Vertrouwen in een goede afloop heeft Heubach wel. „Ik verwacht dat ze gaan winnen natuurlijk. Het wordt een lastige wedstrijd met het nieuwe voetbal van Ajax, maar van Twente win je niet makkelijk.‘’