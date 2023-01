Ex-rijschoolhouder achtervolgt examenauto's, CBR eist dat hij stopt

Kleine groep Twentefans verpest het in ArenA voor de rest, FC Twente past eigen uitvak aan

AMSTERDAM/ENSCHEDE - FC Twentefans die zaterdag in de Johan Cruijff ArenA het uitvak bevolkten, konden in de rust geen bier of frisdrank meer bestellen. Ajax sloot het cateringloket in het uitvak na aanhoudend gegooi met bier door een kleine groep Twentefans gedurende de eerste helft.

17 januari