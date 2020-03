Extra ic-bedden: Enschedees bedrijf gaat 500 beademingsapparaten leveren

Dochterbedrijf Demcon Macawi hoopt de 500 beademingsapparaten binnen twee weken te kunnen leveren. Er wordt volgende week getest en als dat allemaal goed gaat, moet het eerste apparaat de week daarna ergens op een ic-afdeling in een Nederlands ziekenhuis worden geïnstalleerd.

Hoe meer, hoe beter

Eerder was al bekend dat de partijen in onderhandeling waren over de mega-order. De intensivecareafdelingen in Nederland snakken naar beademingsapparaten. Hoe meer apparaten, hoe meer zieke coronapatiënten er opgenomen kunnen worden. Nederlandse ziekenhuizen verwachten de komende weken richting de limiet van het aantal ic-patiënten te komen.

Het Twentse technologiebedrijf is eigenlijk toeleverancier van het hart van beademingsmachines – de blower – en levert jaarlijks tussen de 3000 en 4000 van deze modules aan fabrikanten in Zweden, Japan en Duitsland. Sinds het begin van de coronacrisis werkt Demcon op verzoek van de Nederlandse overheid aan een eigen apparaat. Het prototype is nu gereed.

Het gaat om een vereenvoudigd model, dat alleen geschikt is voor beademing van oudere patiënten. Veel coronapatiënten zijn ouder dan 60 jaar, vandaar. „Het wordt een eenvoudig apparaat, met daaraan gekoppeld een laptop voor de bediening”, zegt woordvoerster Renee Koekoek van Demcon.

Een compleet beademingsapparaat kost tussen de 10.000 en 20.000 euro. Ook Philips gaat extra beademingsapparaten leveren, zo'n 1.000 in totaal. De eerste honderd daarvan werden deze zaterdag afgeleverd.

Tweede productielijn

Het nieuwe beademingsapparaat wordt in het nieuwe Demcon Technology Center in Enschede gebouwd. De ontwikkeling is gedaan in de Enschedese vestiging van Demcon en in de vestiging Best. Demcon heeft een tweede productielijn opgestart voor de beademingsmachines en heeft de opening van een derde lijn in voorbereiding.

Zondag lagen er 973 coronapatiënten op de intensive care (ic). Minister De Jonge wil de komende komende week 1600 ic-bedden beschikbaar hebben, waarvan 1025 bedoeld voor coronapatiënten.