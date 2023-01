Extra meters maken en zo fitcoins verdienen: dat levert inwoners van Berghuizen allerlei voordeeltjes op

Met video Motorrij­der tientallen meters over asfalt geslingerd na aanrijding met auto in Enschede, motor vat vlam

ENSCHEDE - Een motorrijder is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. De motor vloog na het ongeval in brand. De aanrijding gebeurde op de kruising van de Oldenzaalsestraat met de Kotkampweg.

3 januari