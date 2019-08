‘Extreem’ fel onweer en harde knallen boven Twente

video Enschedese studenten vallen 'dood’ neer voor klimaats­ver­an­de­ring: ‘We zijn in crisis’

9:34 ENSCHEDE - Ineens vallen op de Oude Markt tientallen studenten neer. Ze blijven zeker 20 minuten liggen. Het trekt de aandacht van de mensen op het terras en van groepen studenten die voor het introductieconcert komen. Precies wat Extinction Rebellion Enschede beoogt met de ‘Die-in’. „We willen mensen opschrikken, want we zijn in crisis.”