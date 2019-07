Extreme huilbaby? Vraag hulp, voor het misgaat

Video Innovatie in appartemen­ten­com­plex in Enschede: zo krijg je een flat zonder gas

1 juli In een grote container op het dak van appartementencomplex Bontweverij-Berkenkamp in Enschede staat een jerrycan water. Dop eraf, slangetje erin, slangetje eruit. Het is nauwelijks voor te stellen, maar in dat tankje zit bijna de helft van de energie voor de verwarming van de 229 woningen in het complex. Duurzame energie, zonder CO₂-uitstoot.