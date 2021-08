Familie in shock na gewelddadige dood Martine (20) in Lissabon: ‘Dit kon niet goed aflopen’

Rechtbank Almelo tegen zieke verdachte: ‘Toon maar aan dat je echt ziek bent, anders gaan we zonder je verder’

24 augustus ENSCHEDE/ALMELO - Een Enschedese groothandel in cosmeticaproducten werd in 2018 voor 150.000 euro opgelicht. De strafzaak tegen de verdachte oplichter, Irfan Y. (44) uit Enschede, verloopt alles behalve soepeltjes. De reden? Y. meldde zich voor de tweede keer af met het verhaal dat hij doodziek is.