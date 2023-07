Familie Visser uit Enschede staat pas vijf uur op camping bij Garda en heeft al voor duizenden euro’s schade

Showauto’s en schroef­setjes van 2500 euro: Bryan, Michael en Ricardo uit Enschede zijn hélemaal autogek

Eerst het Diekman, toen Woonplein Schuttersveld en nu het stadion en de ijsbaan. Er wordt in Enschede al jaren geklaagd over carmeetings. We gingen op zoek naar het andere geluid en vroegen niet de raddraaiers, maar de echte liefhebbers: vertel ons alles over jouw droomauto.