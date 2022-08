Familieruzie in Enschedese wijk Dolphia, bewoner trekt pistool en lost een schot

Van rups tot vlinder: de Museumfa­briek in Enschede omgetoverd tot de Vlinderfa­briek

ENSCHEDE - Met het warme weer zie je ze overal vliegen: vlinders. In Nederland alleen al zijn er liefst 2400 vlindersoorten. Maar er zijn nog veel meer verschillende inheemse en tropische vlinders. In de Museumfabriek in Enschede zijn ze tot en met 28 augustus te bewonderen.

27 juli