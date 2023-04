FC Twente evenaart recordaantal doelpogingen in één helft

Hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen in Hengelose woning, politie houdt één man aan

In een woning aan de Gerststraat in Hengelo is zaterdagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking kwam aan het licht tijdens controle van een voertuig bij de woning. De politie verrichtte een aanhouding.