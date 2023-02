FC Twente geeft goals makkelijk weg en haakt na verlies bij PSV af

Het verlies bij PSV was de tweede nederlaag op rij voor FC Twente, dat ondertussen nog maar drie punten voorsprong heeft op de nummer 7 FC Utrecht. In Eindhoven zag FC Twente er verdedigend bij alle drie goals slecht uit. Een matig PSV profiteerde dankbaar van de Twentse vrijgevigheid.

Slechte score in Eindhoven

De nederlaag van zondag was op basis van de historie niet zo verrassend. Van de 47 voorgaande wedstrijden in Eindhoven won FC Twente er maar twee (in 2010 en 2012). En gezien de resultaten van dit seizoen buiten Enschede lag een zege bij PSV ook niet meteen voor de hand. FC Twente won voor zondag slechts twee van de twaalf uitwedstrijden en maakte hierin slechts acht goals. Alleen Cambuur en Emmen deden het nog slechter.

Weer vroege achterstand

Net als tegen Go Ahead vorige week keek FC Twente ook nu weer tegen een vroege achterstand aan. De ploeg van Ron Jans begon best aardig in Eindhoven en was de betere ploeg, maar bij de eerste keer dat PSV zich serieus meldde voor het doel was het in de achtste minuut meteen raak. Gijs Smal verzuimde Johan Bakayoko onder druk te zetten, waardoor de Belgische rechterspits alle ruimte kreeg om de bal voor het doel te slingeren. Daar had Mees Hilgers niet in de gaten dat Fabio Silva uit zijn rug was geslopen, zodat het voor de Portugees een koud kunstje was van dichtbij de 1-0 binnen te koppen.

Volledig scherm Virgil Misidjan laat de kans op de gelijkmaker liggen. © Pro Shots

Kans op gelijkmaker

Virgil Misidan had FC Twente na een kwartier spelen op gelijke hoogte kunnen zetten, maar de linkerspits - weggestuurd door Smal - besloot te snel voor het schot te gaan. Hoewel die kans er in had gemoeten, was Misidjan wel de enige aanvaller, die in de eerste helft dreiging in zijn spel had.

Weinig spraakmakend

Verder gebeurde er lange tijd niet veel in het sfeerloze Philips Stadion waar PSV loerde op de fouten van FC Twente om vervolgens te gokken op de omschakeling. FC Twente was in de eerste helft niet minder, maar het ontbrak de ploeg aan een stukje overtuiging. Het matige duel wekte ook nooit het gevoel op van een topper. Michel Vlap kreeg vlak voor rust nog een mogelijkheid en een schot van Ramiz Zerrouki werd over het doel getikt door doelman Walter Benitez.

Misidjan nu wel succesvol

Nadat PSV meteen na de pauze verzuimde via Xavi Simons de genadeklap uit te delen, was het FC Twente dat een paar tellen later wel toesloeg met een treffer die verdacht veel leek op de openingstreffer van Go Ahead vorige week. De indraaiende voorzet van Misidjan werd door iedereen gemist, waarna doelman Benitez tot zijn ontzetting moest toezien dat de bal bij de tweede paal binnenviel: 1-1. Meteen daarop dook Joshua Brenet gevaarlijk voor Benitez op, maar dit keer was de Argentijn wel attent.

Weer slecht verdedigen

In de 52ste minuut kwam de doelman goed weg nadat hij een schot van Vaclav Cerny matig verwerkte. Vlap was dichtbij zijn eerste treffer van het seizoen, maar van dichtbij kreeg hij al half struikelend de bal niet in de goal. Terwijl het eigenlijk wachten was op de Twentse voorsprong, was het PSV dat na een klein uur spelen weer de leiding nam. En opnieuw zag het verdedigende werk van FC Twente er slecht uit . Na een afgeslagen hoekschop kwam de bal bij Bakayoko, die Luuk de Jong bij de tweede paal vond: 2-1. Het was bijzonder dat niemand bij FC Twente zich bekommerde om de beste aanvallende kopper van de eredivisie, die helemaal vrij stond.

Beslissing

Het counterende PSV was daarna meerdere keren dichtbij de beslissing en uiteindelijk viel die na 73 minuten spelen toen Hilgers zich wel heel simpel liet verrassen door een lange bal van Ibrahim Sangare. Simons had daarvoor al een paar mogelijkheden om zeep geholpen, maar dit keer was hij wel succesvol: 3-1.

Wat de nederlaag nog vervelender maakte was dat Zerrouki tegen zijn vijfde gele kaart opliep, waardoor hij tegen Heerenveen is geschorst.