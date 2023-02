FC Twente heeft tegen Volendam aan vijf wonderlijke minuten genoeg

FC Twente besliste zondag met drie goals in vijf minuten tijd de wedstrijd tegen Volendam. Na die flitsminuten doofde in de tweede helft te snel het vuur bij de Tukkers, die verzuimden het publiek te verleiden met een doelpuntenfestival (3-0).

Na drie remises op rij en de bekeruitschakeling tegen Ajax deed FC Twente wel wat er verwacht mocht worden tegen de degradatiekandidaat. Door de zege blijft de ploeg van Ron Jans in elk geval in het spoor van de top vier.

Flitsminuten

Het duel tegen Volendam kende een merkwaardig verloop, want alle drie treffers vielen in een tijdsbestek van vijf minuten. Een kwartier lang was het spel een rommeltje, maar zie: een paar wonderlijke flitsen later en was al 3-0 voor de ploeg, die normaliter zoveel moeite heeft met scoren. De eerste goal die de Volendamse muur openbrak was meteen de mooiste. Na een strakke pass van achteruit van Robin Pröpper dook Joshua Brenet opeens alleen voor het doel van Filip Stankovic op. Wat volgde was een waar kunststukje van de rechtervleugelverdediger. Brenet nam de bal eerst in de lucht al knap aan en wipte het leder vervolgens ook nog in één beweging over de doelman: 1-0. Een juweel van een goal.

Meteen weer raak

Het publiek zat nog maar nauwelijks of de tweede lag er al in. Ricky van Wolfswinkel kreeg de bal aangereikt van een Volendammer en stuurde daarop meteen Vaclav Cerny de diepte in. Na een fikse sprint had de rechterspits nog de macht in de benen om de bal in de verre hoek te schuiven: 2-0.

Snelle beslissing

Drie minuten later was zelfs 3-0 en opnieuw kwam de assist van Pröpper. De aanvoerder legde een hoekschop van Sem Steijn met het hoofd voor het doel, waarna het voor zijn maatje in het centrum Mees Hilgers een koud kunstje was om van dichtbij het duel in de twintigste minuut al in het slot te gooien.

Twee verse krachten

Om te voorkomen dat de ploeg bij zo’n marge zou indutten, bracht trainer Ron Jans meteen na rust twee verse krachten. Michal Sadilek kwam voor Anass Salah-Eddine en Michel Vlap verving Sem Steijn. De tweede helft was amper twee minuten onderweg of Cerny raakte met een schot van afstand de binnenkant van de paal. Daarna duurde het lang voordat er weer sprake was van enige opwinding.

Lange zit

Wat Jans juist wilde voorkomen gebeurde. De concentratie nam af, en het aantal slordigheden hoopte zich op, waardoor de tweede helft de gevreesde lange zit werd. Vooral ook omdat Volendam allang blij was dat de score niet verder opliep. Dat Vlap met een schot nog de paal raakte, was al bijna geen nieuws meer. Het maken van een doelpunt is zo langzamerhand een obsessie voor de Fries, die ook tegen dit Volendam niet van de hatelijke nul afkwam.