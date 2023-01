FC Twente hoeft niet te vlammen om simpel de baas te zijn over Emmen

Duiven­fluis­te­raar wint publieks­prijs bij succesvol Kerstcir­cus Enschede

ENSCHEDE – “Volgend jaar zijn jullie weer van harte welkom in Enschede. Het was geweldig”, complimenteerde wethouder Jeroen Diepemaat de organisatoren van het Kerstcircus Enschede. De ruim dertig voorstellingen in de viermaster werden zeer druk bezocht. De grote tent (1000 plaatsen) in het Volkspark was vele keren tot de laatste plaats uitverkocht.

5 januari