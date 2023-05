FC Twente houdt vrijdagavond een minuut stilte voor overleden Youri Petrov

Groen Hengelo loopt te hoop tegen grondwater­ont­trek­king NX Filtration: ‘Het wordt hier een Higt Tech Dessert’

Als er ergens in Nederland bomen gered moeten worden, dan verschijnt een vrouw met een weelderige grijze bos haar ten tonele die zich mevrouw Kiki noemt. Donderdagmiddag is de Groningse in Hengelo omdat grondwateronttrekking door NX Filtration wel eens funest zou kunnen zijn voor 900 bomen. Ze was een van de 35 aanwezigen bij een hoorzitting van de provincie Overijssel in Hengelo.