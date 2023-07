FC Twente in oefenduel langs GA Eagles

indebuurt.nl Winkel­nieuws: bekende herenmode­ke­ten in Enschede houdt leegver­koop

Slecht nieuws voor Enschedese mannen die voor een gloednieuwe outfit bij Score binnenwippen. De herenmodeketen is eind juni failliet verklaard. Ook de vestiging in Enschede gaat dicht. Maar eerst is er nog een grote leegverkoop.