FC Twente incasseert op de valreep volgende domper

De 90ste minuut was al aangebroken toen linksback Rami Kaib alsnog de gelijkmaker binnenkopte. De kater was daarmee groot in De Grolsch Veste waar FC Twente na twee nederlagen op rij snakte naar een oppepper. Dat die er niet kwam, lag vooral aan opnieuw het zwakke verdedigende werk van de ploeg, die de defensieve onschendbaar kwijt is.

Gehavend

Door alle afwezigen speelde FC Twente met een danig geïmproviseerd elftal. Zo bestond het middenveld uit Max Bruns, Michel Vlap en Sem Steijn. Voorin was er voor het eerst dit seizoen een basisplaats voor Denilho Cleonise. De linkerspits speelde voor Virgil Misidjan die vanwege koorts niet bij de selectie zat.

Gemis voelbaar

Van al die nieuwelingen in de basis maakte Vlap de beste indruk. Bruns, die normaliter centraal achterin speelt, had moeite het ritme als middenvelder te vinden en Cleonise kwam nauwelijks in het stuk voor. Werklust kon je FC Twente niet ontzeggen, de ploeg barstte van de goede bedoelingen, was in de eerste helft ook meer in de aanval, maar het gemis aan meerdere basiskrachten liet zich logischerwijs voelen.

Twee corners

Opvallend: beide treffers voor rust vielen uit een hoekschop. Heerenveen nam na 23 minuten de leiding nadat Mees Hilgers de corner van Anas Tahiri ongelukkig in eigen doel werkte: 0-1. Tien minuten later haalde FC Twente ook eindelijk weer eens rendement uit een hoekschop. Het was Robin Pröpper die op aangeven van Vaclav Cerny de bal bij de tweede paal binnenkopte: 1-1.

Diezelfde Cerny was vlak voor rust nog dicht bij zijn tweede assist, maar Ricky van Wolsfwinkel kwam met zijn hoofd net te kort. Een paar tellen later zag Sem Steijn nog een inzet in het strafschopgebied geblokt worden.

Gouden wissel

FC Twente-trainer Ron Jans greep in de rust in en bracht Manfred Ugalde voor de onzichtbare Cleonise. Het was een wissel met gevolgen, want al na twee minuten profiteerde de invaller van twee missers op rij bij Heerenveen. Ugalde kreeg daardoor de vrije doortocht en bleef vervolgens koel in de afronding: 2-1.

Volledig scherm Manfred Ugalde is na zijn treffer in extase. © ANP

Prachtige goal

Binnen een kwartier stond het 3-1 en dat gebeurde na een prachtig uitgevoerde aanval van de thuisploeg. Met een heerlijk balletje met de buitenkant van de voet stuurde Steijn Van Wolfswinkel de diepte in en de routinier behield als een volleerde buitenspeler het overzicht door de inlopende Cerny te bedienen.

Spanning terug

FC Twente leek de wedstrijd daarmee in handen te hebben, maar twee minuten later was de spanning alweer terug in de levendige tweede helft. En net als in de weken hiervoor ging er opnieuw een verdediger niet vrijuit. Dit keer was het Gijs Smal, die Milan van Ewijk alle ruimte gaf: 3-2.

Kansen aan beide kanten

Ugalde had de thuisploeg twintig minuten voor tijd weer op een marge van twee moeten zetten na een enorme blunder van Rami Kaib. De spits pikte de bal op, omspeelde doelman Xavier Mous, maar zag zijn inzet op de lijn worden gekeerd door Joost van Aken. Aan de andere kant was ook Heerenveen dreigend en was er een geweldige redding van Lars Unnerstall nodig om de treffer van Daniel Karsball te voorkomen. Zo golfde het spel in de slotfase op en neer, met kansen aan beide kanten.

Al piepen en krakend leek FC Twente de zege over de streep te trekken, maar voor de tweede keer op deze avond liet de ploeg zich verrassen bij een hoekschop: 3-3.