FC Twente klopte vergeefs aan bij Jumbo-Visma-directeur Merijn Zeeman

Twente is op zoek naar een opvolger voor Paul van der Kraan. Eerder leek Jan Dirk van der Zee de gedroomde kandidaat, maar zowel binnen als buiten de club was er kritiek op de mogelijke aanstelling van de directeur amateurvoetbal van de KNVB.

Zeeman gaat echter niet in op de lokroep uit Enschede. ,,Ik geloof dat hij wel vereerd was, maar het nog iets te vroeg vond”, zegt clubwatcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. ,,Hij heeft heel veel contact met Erik ten Hag gehad. Ten Hag heeft in de keuken gekeken bij Jumbo-Visma en Zeeman andersom, ook in de tijd bij Ajax. Dus Zeeman heeft wel wat met voetbal.”