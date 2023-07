FC Twente opent zondag de poort voor de supporters

MET VIDEO Wie zien ze in Enschede graag minister-president worden? ‘Pieter Omtzigt kan het land vooruithel­pen’

Het kabinet is gevallen en Mark Rutte is niet beschikbaar voor een nieuwe regering. Wie moet de volgende premier van Nederland worden? De bindende figuur die het land weer bij elkaar brengt. Dilan Yeşilgöz, Frans Timmermans of toch Pieter Omtzigt? Verslaggever Josien Kodde vraagt het op straat in Enschede.