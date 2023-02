FC Twente pakt drie welkome punten tegen FC Volendam na vijf boeiende minuten

FC Twente staat na de zege met 40 punten op de vijfde plaats. Het verschil met koploper Feyenoord is vijf punten. Volendam blijft op de vijftiende plaats staan, een punt boven de degradatiezone.



Twente had slechts twintig minuten nodig om Volendam op een onoverbrugbare afstand te zetten. Joshua Brenet opende na een kwartier op fraaie wijze de score, waarna Vaclav Cerny tachtig seconden later de 2-0 maakte. Mees Hilgers voegde even later de derde treffer toe. Aanvoerder Robin Pröpper gaf de assists bij de eerste en derde goal met fraaie dieptepasses.



Ricky van Wolfswinkel gaf de assist bij de 2-0. Na een halfuur kopte hij de bal ook nog richting Robin Pröpper, die de 4-0 maakte. Zijn treffer werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.



In de tweede helft ging FC Twente nog wel op zoek naar meer doelpunten, maar deed dat wel op halve kracht. Michel Vlap was nog dichtbij, maar schoot hard tegen de kruising na een slim hakje van linksbuiten Virgil Misidjan. Vlap zijn laatste goal dateert van april vorig jaar.