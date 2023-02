FC Twente stapt net als Feyenoord over naar sportmerk Castore

Polen, Slowakije, maar ook clubloos: waar volleybal­len de speelsters van Eurosped nu?

VROOMSHOOP - Met een klap was het voorbij. Twee en een halve week geleden maakte Team Eurosped bekend dat het de stekker uit het eredivisievolleybal in Vroomshoop trok. De speelsters hadden tot 1 februari de tijd om een nieuwe club te vinden. Het merendeel is daarin geslaagd. Een overzicht.

2 februari