‘FC Twente toonde zich titelkandidaat in Amsterdam en was het bij Heracles Almelo meer dan een offday?’

In een nieuwe aflevering van de podcast De Ballen Verstand gaan voetbalwatchers van Tubantia, Leon ten Voorde en Ralph Blijlevens, samen met host Frank Bussink in op de prestaties van de Twentse profclubs. De conclusie over Heracles is een duidelijke. „Tegen de ploegen die bovenin meedraaien laat Heracles punten liggen", concludeert Blijlevens. „Was het dan een offday tegen PEC Zwolle? Of is er meer aan de hand?", vraagt Ten Voorde zich af.