FC Twente-trainer Ron Jans na bekeruitschakeling tegen Ajax: ‘De gelukkigste heeft vandaag gewonnen’

De uitschakeling van FC Twente in de achtste finales van het bekertoernooi was niet nodig geweest, tegen Ajax had er meer ingezeten voor de Enschedeërs. Vonden na afloop trainer Ron Jans en aanvoerder Robin Pröpper: „De gelukkigste heeft vandaag gewonnen.”

Oefenmeester Ron Jans had tijdens het bekerduel sterk het idee dat FC Twente de 1-0 zou gaan maken. „Maar dan valt-ie aan de andere kant. Terwijl ik vond dat wij degenen waren die het eerst zouden gaan scoren. De ploeg die dat vanavond deed, maakte een goede kans om te winnen”, verklaarde Jans na afloop voor de camera bij ESPN.

Lees ook PREMIUM De code FC Twente is gekraakt: ploeg vergeet Ajax pijn te doen en ligt uit de beker

Quote Sportivi­teit wordt afgestraft. Het leven is niet altijd eerlijk, daar is dit iets van Ron Jans, trainer FC Twente

Jans zag zijn ploeg heel nerveus aan het bekerduel tegen Ajax beginnen. Dat duurde volgens de trainer een minuut of tien, tot het moment dat Virgil Misidjan werd gehinderd en eigenlijk had moeten profiteren van een overtreding die op hem werd gemaakt. Misidjan deed dat niet en speelde door, waarna scheidsrechter Makkelie ook niet meer kon ingrijpen. „Misschien moet je dan wat slimmer zijn en gaan liggen”, aldus Jans, volgens wie FC Twente daarna nog zeker vier á vijf goede mogelijkheden had om de score te openen. Daarin echter verzuimden de gastheren. „Ik denk dat wij iets te gretig waren.”

Dat Misidjan en dus FC Twente geen gebruik maakten van de situatie, noemde Jans een feit. „Sportiviteit wordt afgestraft. Het leven is niet altijd eerlijk, daar is dit iets van.”

Effectiever

Volgens Jans heeft donderdag niet de beste ploeg zich geplaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi. „De gelukkigste heeft vandaag gewonnen. Dat is een compliment voor ons. We hebben aardig wat schietkansen gehad en een paar goede situaties in de zestien van Ajax, maar het lukte ons niet om effectiever te worden.”

FC Twente kan zich nu volledig richten op de competitie, dit weekeinde wacht FC Volendam. Tegen die ploeg hebben de Enschedeërs nog wat goed te zetten. „Zondag pakken we de draad weer op”, aldus Jans.

Volledig scherm Aanvoerder Robin Pröpper zag dat FC Twente het Ajax heel moeilijk maakte, maar aan het eind ging de winst naar de Amsterdammers. © Pro Shots / Paul Meima

Reactie Robin Pröpper

Aanvoerder Robin Pröpper vond dat FC Twente veel strijd had geleverd en daarmee het Ajax heel moeilijk heeft gemaakt. „We hebben een aantal heel goede aanvallen gehad en veel kansen gecreëerd. Ik denk de meeste in de eerste en tweede helft. Bij vlagen nam Ajax het in de counter over en scoren zij zowaar een goal”, aldus de captain van FC Twente.

Meer grip na dubbele wissel

Volgens Pröpper kreeg Ajax meer grip op de wedstrijd na de dubbele wissel in de 76ste minuut. „Daardoor konden wij iets minder druk zetten op Ajax, terwijl wij tot op dat moment gelijk opgaand waren. Wij hadden daarvoor op een 1-0 voorsprong moeten komen.”

Ondanks de nederlaag was Pröpper van mening dat FC Twente niet onder deed voor een ploeg als Ajax en kan het concurrenten van dat kaliber ook in de competitie tegenstand bieden. De bekeruitschakeling kan wat hem betreft ook positief worden gezien. „Ajax moet door in de beker, dat kan in ons voordeel zijn. Hopelijk kunnen we blijven aanhaken in de competitie”, besloot de aanvoerder.