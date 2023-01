FC Twente vergeet Ajax pijn te doen en laat twee punten liggen

Het komt niet vaak voor dat FC Twente niet tevreden kan zijn met een punt in Amsterdam. Zaterdagavond was zo’n avond. De ploeg van Ron Jans had er meer uit moeten halen en verliet daarmee met een katerig gevoel De Arena. Zoveel beter, zoveel kansen in de openingsfase en toch maar een punt.

Eerste helft goed

FC Twente speelde een ijzersterke eerste helft. Zelden waren de Enschedeërs in De Arena zo superieur als dit keer voor rust. De ploeg was Ajax in alles de baas en domineerde vanaf de eerste minuut. Het elftal vergat zichzelf alleen te belonen. Of anders gesteld: FC Twente deed zichzelf zwaar tekort. Al na vijf minuten raakte Vaclav Cerny op aangeven van Gijs Smal de paal. Twee minuten later overkwam Michel Vlap dat hetzelfde. Via de paal en doelman Gerenimo Rulli verdween de bal uit het doel.

Weer een kans

Diezelfde Vlap schrok na een klein half uur zo van de vrijheid - na een pass van Ricky van Wolfswinkel - dat hij de bal dichtbij maar een zachte veeg mee gaf. Dat was al de derde honderd procent mogelijkheid voor de Tukkers, die zelf maar één keer in verlegenheid werden gebracht. Een kopbal van Davy Klaassen werd knap gekeerd door doelman Lars Unnerstall.

De beste Amsterdammer op het veld was Ramiz Zerrrouki, die zijn teleurstelling over het mislopen van een transfer naar Feyenoord op een indrukwekkende wijze wegstopte en heerste op het middenveld.

Rode kaart Ajax

De dominantie van FC Twente werd na 34 minuten spelen nog duidelijker zichtbaar en dat had alles te maken met de rode kaart voor Deveyne Rensch. De verdediger hield de doorgebroken Van Wolfswinkel vast, waarna scheidsrechter Allard Lindhout niet aarzelde. Rensch raakte bij die actie zelf geblesseerd en moest met een brancard van het veld. Dat het bij rust 0-0 was bijna een mirakel.

Meer moeite

De bekritiseerde Ajax-trainer Alfred Schreuder bracht in de tweede helft Mohammed Kudus voor de onzichtbare Brian Brobbey. Het duel was na rust negen minuten onderweg toen Van Wolfswinkel de bal van de voeten van doelman Rulli plukte, maar de spits van FC Twente kreeg de bal net niet bij een ploeggenoot. Het was lange tijd ook het enige dreigende moment. De bezoekers hadden in die fase meer moeite met de thuisploeg dan voor rust. De ploeg zocht te vaak de moeilijkste oplossing en verloor zich te snel in de lange geforceerde vanaf de vleugels. Daarmee speelde het Ajax in de kaart.. De beste kans in de tweede was nota bene voor Kenneth Taylor. Zijn inzet na een snelle uitbraak verdween rakelings naast het doel van Unnerstall.

Wissels

Na 65 minuten bracht trainer Ron Jans drie verse krachten: Joshua Brenet kwam voor Alfons Sampsted, Daan Rots voor Cerny en Christos Tzolis loste Virgil Misidjan af. Het antwoord van Ajax twintig minuten voor tijd heette Steven Bergwijn.

Ondanks al die wissels kwam er geen verandering meer in het spelbeeld. FC Twente probeerde het, viel ook aan, maar de finesse van de eerste helft ontbrak, waardoor uiteindelijk het gevoel resteerde dat de ploeg het had laten liggen in Amsterdam.