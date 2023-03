FC Twente Vrouwen op 16 april naar De Herdgang. Op 18 mei naar bekerfinale in stadion ADO Den Haag?

Duitsers hamsteren blikjes drank in de grens­streek: ‘Scheelt mij 6 euro per tray’

Duitsers hamsteren volop blikjes fris en bier in de Nederlandse grensstreek, in aanloop naar zaterdag. Vanaf die dag komt in Nederland 15 cent statiegeld per blikje bovenop de prijs. Dan vervalt voor een groot deel het huidige voordeel ten opzichte van Duitsland.