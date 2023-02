FC Twente Vrouwen weet wie de volgende tegenstander in het bekertoernooi is

indebuurt.nl Toen in: het Florapark door de jaren heen

Je komt er misschien niet voor een urenlange zondagmiddagwandeling, maar even een frisse neus halen in het groen van het Florapark kan prima. Je ziet het parkje als je over de Laaressingel rijdt. Het Florapark bestaat al járen. Stap terug in de tijd en bekijk de ontwikkeling van dit park.