FC Twente wil meer duels op de zaterdag en trekt bij KNVB aan de bel

Met video Twentse journalist die falende MST-arts ontmasker­de blikt terug: ‘De confronta­tie, die was merkwaar­dig’

ENSCHEDE - Het is de grootste medische strafzaak die ons land ooit kende. Ex-neuroloog Ernst Jansen Steur verklaarde tussen 1998 en eind 2003 talrijke patiënten ten onrechte ongeneeslijk ziek. Een affaire die aan het licht kwam dankzij Tubantia.nl-journalist Lucien Baard. „Toen we hem daar in Duitsland vonden, dat was een doorbraak.”

18 januari