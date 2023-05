FC Twente wil nog één keer in de competitie laten zien dat er in De Veste niets te halen valt

Muzikale ode The Nightstars aan overleden vriend: ‘Bert was hier graag deelgenoot van geweest’

Martin Robers (76) en Hans Sullewsky (77) zijn dan misschien geen 25 meer, maar tussen de oren is het muzikale brein altijd jong gebleven. Stoppen met The Nightstars is om die reden nooit een optie geweest. Ook niet toen drie jaar geleden hun grote muzikale vriend Bert Baarslag overleed.