Feest ruigste kroeg van Enschede: 500 jaar bajes aan de bar

Politie rondt onderzoek op plaats delict schietpar­tij Enschede af en bekijkt 15 tips

23 november ENSCHEDE - De politie heeft zowel het forensische als het tactische onderzoek naar sporen aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede afgerond. In het pand werden vorige week dinsdag vier mannen doodgeschoten. Het onderzoek in het pand, dat als ‘plaats delict’ is aangemerkt, heeft elf dagen in beslag genomen.