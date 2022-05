Feesten, vuurwerkbommen en intimidatie in Enschede: buurt haalt opgelucht adem na arrestatie hennepbroers R.

spraakmaker Elvira (65) maakt van Twente hét mekka van de rauwe kunst: ‘Eeuwig trouw aan je jeugdlief­de, zou dat typisch Twents zijn?’

ENSCHEDE - Rammelend ijzer aan een gothicbroek, zwarte laarzen met torenhoge plateauzolen, stevige make-up: in haar werkkleding kun je Elvira van Eijl (65) uittekenen. Ze woont in Amsterdam en in Buurse, haar tongval blijft Twents en haar hart ligt daar ook. Ze is de vrouw achter de Art Brut Biënnale, waar kunstenaars met een rafelrandje hun werk laten zien. „Deze mensen zijn pure champagne.”

8 mei