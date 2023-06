Feestje! Grolsch Summer Sounds is terug met deze thema-avonden

Neemt AI ons werk over? Deze Tukker bouwde een systeem dat dat al doet: ‘Zeg maar, wat heb je nodig?’

Een eigen systeem dat met de data van ChatGPT in een handomdraai al je wensen in tekst vervult, Ton Heerze uit Hengelo bouwde het. Gaat dit ons leven makkelijker of moeilijker maken? „Wat wil je hebben: persberichtje ofzo?”