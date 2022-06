Festival vertelt de verhalen van vroeger: ‘Hoe zit dat met de huisschilder die pianist wilde worden?’

Met video en foto's Indrukwek­ken­de afscheids­rit door Enschede voor zieke rijinstruc­teur Peter Leerkotte

‘Liever neem ik afscheid als ik daar zelf nog bij kan zijn’. Het tekent motorrijinstructeur Peter Leerkotte. Dinsdagavond nam de ongeneeslijke zieke Hengeloër afscheid, met een indrukwekkende stoet van honderden motorrijders, instructeurs en examinatoren die vanaf de Grolsch Veste richting CBR Examencentrum trok. Een hele mensenmassa was op de been om de motorrijder toe te zwaaien, een hand of een boks te geven of een warme knuffel.

14 juni