Feyenoord en FC Twente houden elkaar in evenwicht in boeiende kraker

Feyenoord ziet PSV weer iets dichterbij kruipen in de eredivisie, maar de 1-1 tegen FC Twente zal de ploeg van Arne Slot het gevoel hebben gegeven dat de landstitel een serieus doel is geworden.

Feyenoord hoopte in de Grolsch Veste van FC Twente optimaal te profiteren van de 5-5 die AZ liet noteren tegen FC Utrecht. Dat lukte niet, al lieten de Rotterdammers in Enschede wel zien dat ze erg lastig te kloppen zullen zijn in het restant van de competitie. De door veel fans gevreesde uitbeurt in Enschede toonde wederom aan dat Feyenoord een serieuze gooi naar de titel zal gaan doen.

De openingstreffer van Santiago Gimenez mocht er zijn. Aanvoerder Orkun Kokcu zette de aanval op en de Mexicaan kaatste de bal naar de zijkant van het strafschopgebied. Daar sneed Sebastian Szymanski zijn ploeggenoot Kokcu de pas af om vervolgens de bal op het hoofd van Gimenez te leggen. De spits knikte raak en gaf Feyenoord de zo vurig gewenste voorsprong in de Grolsch Veste, in Rotterdam vooraf toch gezien als misschien wel de moeilijkst nog resterende wedstrijd op weg naar de eindstreep.

FC Twente zocht in de eerste helft naar openingen in de Rotterdamse defensie en vond er eigenlijk maar eentje. Virgil Misidjan mocht in kansrijke positie aanleggen maar zijn poging werd gekeerd door Justin Bijlow. Die frustreerde de aanvaller van FC Twente later nog een keer. De doelman van Feyenoord stormde zijn doel uit om ver buiten het zestienmetergebied een gevaarlijke aanval van de thuisploeg te onderbreken. Dat lukte, maar omdat Misidjan snel zou kunnen ingooien pakte Bijlow een andere bal die buiten het veld lag en gooide die razendsnel het veld in zodat de scheidsrechter het spel moest onderbreken. Het leverde de keeper van de koploper een gele kaart op.

Feyenoord diende na de pauze, met Quinten Timber voor de geblesseerde Szymanski, de voorsprong te verdedigen. Dat ging lang goed tot Sadilek op precies dezelfde plek uitkwam als waar Szymanksi voor de pauze een prima voorzet had afgeleverd. Ook Sadilek deed het voorbereidende werk naar behoren en Joshua Brenet knikte binnen, niet gehinderd door verdediger Quilindschy Hartman. Met nog ruim een kwartier op de klok betekende dat wel een zeer interessante stand voor de slotfase. FC Twente wilde uiteraard thuis de volle mep veroveren, maar ook Feyenoord bleef loeren op een dodelijke tegenstoot.

Slot bracht Igor Paixao voor Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi voor Javairo Dilrosun. Feyenoord kreeg de regie weer in handen en Lars Unnerstall redde bekwaam op een inzet van Idrissi. De Rotterdammers hoopten vervolgens op een strafschop toen Robin Pröpper hands maakte, maar arbiter Allard Lindhout gaf aan een duw in de rug van de verdediger te hebben gezien en bestrafte dat voorval. Niet veel later verscheen Vaclav Cerny alleen voor Justin Bijlow, maar de keeper van Feyenoord liet wederom zien in grote vorm te verkeren en redde bekwaam. De vijf extra minuten die Lindhout toekende, zorgden voor spanning maar niet meer voor een winnend doelpunt.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.