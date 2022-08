Fietser gewond bij aanrijding op Kanaalstraat in Enschede

‘Vier de zomer’: frisse acts op iedere straathoek in Enschede, ook als het 32 graden is

ENSCHEDE - Met 32 graden en een strak zonnetje wordt het niet echt weer om door de stad te slenteren. Maar wie dat zaterdag en zondag toch aandurft, wordt overal verfrissend verrast. Het Voor één weekendje is het straattheater is terug in Enschede. Monique Richters van Enschede Promotie vertelt.

10 augustus