Fietser gewond bij aanrijding op Vlierstraat in Enschede

UT-professor Pe­ter-Paul Verbeek: ‘We moeten begrijpen waarom mensen niet altijd meer vertrouwen hebben’

ENSCHEDE/AMSTERDAM - Na 34 jaar verlaat Peter-Paul Verbeek de Universiteit Twente, de plek waar hij studeerde, promoveerde, doceerde en uiteindelijk universiteitsprofessor werd. Zijn hart blijft in het oosten. „De kwaliteit van leven in Twente is ongelofelijk.”

25 september