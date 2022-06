Fietser gewond na aanrijding op vernieuwde kruising in Enschede

Veteraan Ger Diekmann was vijftien jaar beroepsmi­li­tair, en in Zagreb: ‘Ondanks alles was het een fantasti­sche tijd’

ENSCHEDE - Ger Diekmann was in Bosnië en Herzegovina na de val van Srebrenica. Maar met een groene baret op in plaats van een blauwe. „Dat is een groot verschil. Ik was geen ‘Dutchbatter’.”

19 juni