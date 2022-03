Fietser met spoed naar het ziekenhuis na botsing met motorrijder in Enschede

Omtzigt krijgt weer gelijk in moordzaak Maltese journalist: klacht tegen staatsse­cre­ta­ris was terecht

ENSCHEDE/MALTA - Pieter Omtzigt heeft opnieuw gelijk gekregen in de zaak rond de moordaanslag op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. Als lid van de Raad van Europa diende de Enschedeër een klacht in tegen een staatssecretaris van Malta, vanwege schending van gedragsregels. Die klacht is nu gegrond verklaard.

25 maart