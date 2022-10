Fietsje van Eva (6) met speciale prothese gestolen in Enschede: ‘Heb haar huilend naar bed gebracht’

Geluiden van de straat ‘IJsbaan in Enschede is van de regio, dus ook andere gemeenten moeten meebetalen’

ENSCHEDE - De IJsbaan Twente in Enschede wordt met sluiting bedreigd, nu exploitant PCH Groep eruit stapt. De gemeente Enschede trekt de knip om de boel niet failliet te laten gaan. Wij peilden de mening onder schaatsliefhebbers in de Twentse ijshal. „De ijsbaan is van de regio, dus moeten andere gemeenten en regionale bedrijven ook bijdragen.”

20 oktober