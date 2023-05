Flink bezorgt je picknick ter plekke, maar in Enschede niet in het Blijdensteinpark

Een spandoek en vlaggetjes: even is er een klein Turks protest tegen een monument dat er nog niet is

Te midden van dagjes mensen die zich hebben neergevlijd in het Volkspark is er zondagavond ineens een kleine Turkse ‘manifestatie’. Twintig overwegend gepensioneerde mannen die zich boos maken over een mogelijk op te richten monument. Ze hangen een lint met vlaggetjes en een spandoek op: Comité Anti-Collaboratie.