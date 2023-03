Flinke bijdrage voor innovatiefestival: we mogen trots zijn op Enschede en dat de wereld laten zien

De Dutch Innovation Days is een driedaags evenement over technologie en vernieuwing. Organisator Peter Oosterwijk wil met dit festival in mei laten zien wat er in Enschede op het vlak van technologie en wetenschap allemaal gebeurt en wat er mogelijk is. Teruggrijpend op het verleden: in Enschede is WiFi uitgevonden en heeft Jitse Groen Thuisbezorgd bedacht.

‘Veel te bescheiden’

Dat spreekt wethouder Jeroen Diepemaat wel aan. Volgens hem is Enschede te bescheiden en moet dat doorbroken worden. „Enschede heeft veel te bieden op het gebied van technologie, innovatie en creativiteit. Toch merken we dat onze stad te weinig naar buiten treedt. We willen meer trots creëren door onze bedrijven en onze pioniers vaker in het zonnetje te zetten en met elkaar en de rest van Nederland in contact te brengen.” Hij ziet mogelijkheden voor bedrijven om zich te laten zien, met als doel talent, investeerders en personeel aan te trekken.

Volgens hem heeft DID de afgelopen jaren laten zien daar in te slagen. Met de ruim twee ton van de gemeente kan de stichting Dutch Innovation Foundation dat nog verder uitwerken, zo meent Diepemaat.

Reden om trots te zijn

Peter Oosterwijk wil met het festival mensen uit het heel land bij elkaar brengen die samen tot nog meer nieuwe ideeën komen, ontstaan in Enschede. Enschede moet volgens hem de innovatie-hoofdstad van Nederland worden.

„We willen de wereld continu laten zien welke geweldige ideeën en innovaties in Enschede ontstaan. Hoe deze stad altijd de grenzen opzoekt en verder is dan vaak gedacht wordt. Samen zetten we het vernuft van Enschede op de kaart.”

Alexander Klöpping

De Dutch Innovation Days zijn dit jaar op 11,12 en 13 mei. Het thema is ‘Architecten van de toekomst’. Er zijn masterclasses, workshops en exposities van bijvoorbeeld techondernemer, tv-persoonlijkheid en zelfverklaarde nerd Alexander Klöpping, maar ook van onder meer techmiljardair Ali Niknam en kunstenares Carlijn Kingma. Het evenement is op de Oude Markt, in de oude V&D, in de Grote Kerk, op de UT en in Concordia.

Dit is het derde jaar dat de Dutch Innovation Days worden gehouden. Het evenement ontstond in 2021, midden in coronatijd en was toen met uitzondering van de expositie volledig digitaal.

Kijk hieronder naar video’s van de eerste editie, met onder meer wandelen door je eigen koelkast