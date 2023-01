Flinke schade in Enschede: Jaguar botst op meerdere bomen en een lantaarnpaal

MET VIDEO Oproer kraait in Beuningen tegen de plannen voor Landal-park, maar wel vriende­lijk en doelge­richt

BEUNINGEN - Het protest zwelt aan tegen de komst van een Landal-vakantiepark in natuurgebied Het Dinkeldal in Beuningen. Gisteren liepen zestig sympathisanten mee in een wandeling door ‘de schatkamer van Twente’. „Maar wie bewaakt de schatten in die mooie schatkist.”

7:35