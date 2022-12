Fors meer bekeuringen voor rijden onder invloed in Twente en Achterhoek, Aalten spant de kroon

Met kaartENSCHEDE - De politie heeft in de eerste tien maanden van dit jaar fors meer mensen betrapt op rijden onder invloed dan in heel 2021. Vooral in Aalten was een sterke stijging te zien. Van zeven processen-verbaal in 2021 naar 36 tot en met oktober van dit jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van recent bijgewerkte politiecijfers.

Ook in de gemeente Rijssen-Holten is sprake van een duidelijke stijging van het aantal bekeuringen voor rijden onder invloed. Daar werden tot en met oktober 32 bekeuringen uitgedeeld, terwijl dat er in diezelfde periode vorig jarig ‘slechts’ 21 waren. In de Hof van Twente werden veertig procent meer mensen beboet voor rijden onder invloed: 32 om 45 gevallen. In de grote steden in Twente werden de meeste processen-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed.

Noord-Twente

In Hellendoorn, Tubbergen en Dinkelland werden juist minder bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed. Toch scheelt het ook in die gemeenten weinig ten opzichte van vorig jaar. In Dinkelland en Hellendoorn scheelt het twee bekeuringen, in Tubbergen slechts één.

Hoewel er dus meer mensen zijn bekeurd voor rijden onder invloed, is de politie niet meer gaan controleren. Wel wordt gewezen naar het loslaten van de coronamaatregelen. Daardoor kwam het openbare en sociale leven weer op gang. Dat bracht met zich mee dat er meer verkeer op de weg was dan in de jaren 2020 en 2021.