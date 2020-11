Forum voor Democratie in Overijssel zet ‘Baudet-aanhanger’ uit fractie

De afgescheiden Forum voor Democratie-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel blijft voorlopig toch onder dezelfde naam actief. Maar wel met vier in plaats van vijf fractieleden.

Andreas Bakir is deze maandag uit de fractie gezet, omdat hij heeft aangegeven volledig achter de geroyeerde landelijke partijleider Thierry Baudet te staan.

Elke dag slingert FVD heen en weer

Het is een merkwaardige situatie: vier Statenleden die donderdag aangaven het ‘circus FVD’ te verlaten, blijven vooralsnog wel onder dezelfde naam politiek actief. Het (tijdelijke) voortbestaan van FVD Overijssel heeft alles te maken met de dagkoersen in de landelijke partijtop. „Wat de situatie zo lastig maakt is dat FVD landelijk elke dag heen en weer slingert tussen de kampen Baudet en bestuur.”

Reden voor de afscheiding van de Overijsselse fractie was dat Baudet volgens hen onvoldoende heeft opgetreden tegen signalen van antisemitisme binnen de jongerenafdeling JFVD. Almekinders eistte daarom het royement van Baudet en het opheffen van het bestuur. Toen de bestuursleden in eerste instantie weigerden het lidmaatschap van Baudet te ontbinden, maar het aan de ledenvergadering voor te leggen, besloten vier van de vijf Overijsselse fractieleden zich af te splitsen. Hetzelfde gebeurde elders in het land, zoals in Amsterdam, Zuid-Holland en Flevoland.

‘Afwachten wie partij gaat besturen’

Inmiddels is het lidmaatschap van Baudet hem alsnog afgenomen, maar mogen FVD-leden zich via een bindend referendum uitspreken over zijn leiderschap van de partij. Een rare situatie, beseft Almekinders zich. „Formeel zijn we inderdaad nog Forum voor Democratie Overijssel, dat is ook niet van de een op andere dag aan te passen. Het lijkt me heel voorstelbaar dat er een andere naam komt. Maar het is even afwachten wie FVD gaat besturen.”

Als Thierry Baudet helemaal vertrokken is, dan sluit Almekinders niet uit dat zijn fractie zich bij het nieuwe partijbestuur - en mogelijk onder een nieuwe naam - zal aansluiten. Een eerste meetpunt is 21 december, als alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen hun naam officieel moeten registreren.

Kloof met Baudet-aanhanger Bakir te groot

Eén ding is voor Statenleden Johan Almekinders, Stijn Hesselink, Johan Stuut en Frederik Tattersall duidelijk: Baudet is niet langer hun boegbeeld. En dat is uitgerekend het punt waarin zij lijnrecht zijn komen te staan tegenover hun fractiegenoot Andreas Bakir. De Enschedeër is fractiemedewerker van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer en heeft via Twitter duidelijk laten weten achter de partijleider te staan. „Zijn opstelling daarin is consequent compromisloos en onverzoenlijk”, aldus Almekinders.

Een twitterbericht van Bakir afgelopen woensdag is wat de fractie betreft de druppel. In het bericht is een beeldbewerking te zien van Thierry Baudet op een lavendelkleurige tank, met de Nederlandse vlag op de achtergrond. „Helaas moeten we vaststellen dat de kloof steeds breder is geworden. De waardering voor Bakir als persoon terzijde gesteld, is de kloof inmiddels onoverbrugbaar groot”, besluit Almekinders. De Overijsselse FVD-fractie heeft de Enschedeër daarom zijn lidmaatschap ontzegd.

