Foutje bedankt? Bewoners zomerhuisjes eisen dezelfde toegewezen rechten als andere huizenbezitters in Haaksbergen

Het overkwam de bewoner van de recreatiewoning aan de Broekheurnerweg 29, die de woning in 2020 kocht na flink wat onderzoek. Zo dook hij in het bestemmingsplan uit 2019, dat permanente bewoning van een aantal zomerhuisjes in Buurse mogelijk maakt. Dat daar jaren aan juridisch gesteggel aan vooraf is gegaan, was hem niet bekend. Dat de gemeente een fout heeft gemaakt in dat bestemmingsplan, waarin meer meters aan bijgebouwen mogelijk is dan de gemeente wil toestaan, wist hij evenmin. Het college wil die fout nu herstellen, maar stelt de eigenaar, en met hem nog acht andere bewoners die in hetzelfde schuitje zitten: „Belofte maakt schuld.”