Foutje: Enschedese straat heeft volgens Google een Japanse naam

VIDEO Enschede wordt kerstboom­vrij: afgedankte kerstbomen belanden in vuilniswa­gen

18:05 ENSCHEDE - Zondag was het Driekoningen, voor veel mensen het moment waarop de kerstboom de deur uitgaat. Wagens van Twente Milieu rijden deze week door Enschede om overal afgedankte bomen op te halen. “We proberen Enschede kerstboomvrij te krijgen”, zegt Marco Otto. Hij rijdt samen met collega’s op de vuilniswagen door Enschede. “Een week lang rijden we met vier vrachtwagens. We proberen dan zoveel mogelijk kerstbomen per dag op te halen.”