Freshtival haalt Jason Derulo naar Enschede

Freshtival is met 40.000 bezoekers het grootste festival van Twente. Hitmachine Jason Derulo wordt de hoofdact op zondag. De Amerikaanse zanger scoorde wereldwijd hits met nummers als Wiggle, Talk Dirty en Want to Want Me. Zijn komst is bijzonder: het wordt namelijk het enige moment dit festivalseizoen dat Derulo in Nederland te zien is. Vorig jaar was dancehall-artiest Sean Paul de headliner.