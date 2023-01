Fundaparel: gluren in een herenhuis aan de Boddenkamplaan in Enschede

indebuurtIn Enschede staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo ook het herenhuis in de Boddenkamp. Even binnengluren!

Statig pand, check. Grote raampartijen, check. Hoge plafonds, check. Alle elementen van een herenhuis kunnen we afvinken bij deze woning aan de Boddenkamplaan 45.

Mix and match

In het optrekje zie je verschillende materialen en stijlen terug. De robuuste betonnen trap, strakke gietvloer, klassieke ramen en moderne vide met houten bureau. De grote ramen, waarvan een met uitzicht op de oude Melkhal, zorgen voor lekker veel lichtinval. De matzwarte keuken – met gas-op-glaskookplaat, afzuigkap hoog in het plafond en combi-ven – valt op in het verder lichte geheel.

Het dak op

En dan is er nog een achtertuin met tegels en een olijfboom en een dakterras met uitzicht over de wijk.

Cijfers enzo

De vraagprijs van deze woning bedraagt 639.000 euro kosten koper. Wat krijg je daarvoor terug? Een woonoppervlak van 156 vierkante meter, 84 vierkante meter tuinoppervlak, vier slaapkamers en twee badkamers, waarvan een met bad. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 4.096 euro per vierkante meter. Dat is meer dan het gemiddelde van 3.321 euro per vierkante meter in de Boddenkamp.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Volledig scherm © Funda

Iets voor jou?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!